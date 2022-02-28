Расписание седьмого этапа Кубка IBU в Ленцерхайде

С 3 по 6 марта в швейцарском Ленцерхайде пройдет 7-этап Кубка IBU по биатлону. Sports.ru представляет расписание гонок этапа.
Кубок IBU по биатлону-2021/22
7-й этап
Ленцерхайде, Швейцария
Расписание гонок
3 марта, четверг
Спринт, мужчины
12:30
Спринт, женщины
16:00
5 марта, суббота
Суперспринт, мужчины, квалификация
12:00
Суперспринт, мужчины, финал
13:50
Суперспринт, женщины, квалификация
15:40
Суперспринт, женщины, финал
17:20
6 марта, воскресенье
Масс-старт 60, мужчины
12:30
Масс-старт 60, женщины
15:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.