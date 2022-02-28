Расписание седьмого этапа Кубка IBU в Ленцерхайде

С 3 по 6 марта в швейцарском Ленцерхайде пройдет 7-этап Кубка IBU по биатлону. Sports.ru представляет расписание гонок этапа.

Кубок IBU по биатлону-2021/22

7-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

Расписание гонок

3 марта, четверг

Спринт, мужчины

12:30

Спринт, женщины

16:00

5 марта, суббота

Суперспринт, мужчины, квалификация

12:00

Суперспринт, мужчины, финал

13:50

Суперспринт, женщины, квалификация

15:40

Суперспринт, женщины, финал

17:20

6 марта, воскресенье

Масс-старт 60, мужчины

12:30

Масс-старт 60, женщины

15:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.