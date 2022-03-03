Эрик Лессер завершит карьеру в конце сезона

Немецкий биатлонист Эрик Лессер завершит карьеру по окончании текущего сезона.

Спортсмену предстоит выступить еще на трех этапах Кубка мира.

«В качестве действующего спортсмена я соберу свои дорожные сумки в последний раз. Я заканчиваю свою биатлонную карьеру», – заявил Лессер в подкасте The Biathlon Double Room, отметив, что сейчас намерен уделять больше внимания семье.

Биатлонисту 33 года. На его счету два олимпийских серебра Сочи-2014 и бронза Пхенчхана-2018.

В 2015 году он дважды побеждал на чемпионате мира в Контиолахти, а также завоевал в общей сложности три серебряных и две бронзовых медали мировых первенств.