Сборная Норвегии намерена продлить контракт с Зигфридом Мазе и другими тренерами национальных команд

Менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан рассказал о ситуации с контрактами тренеров национальных команд.

В частности, речь зашла о Зигфриде Мазе и Эгиле Кристиансене, которые работают в мужской сборной, а также о Патрике Оберэггере и Сверре Хубер Кос – тренерах женской.

«Олимпийские игры были для нас огромным успехом, и неудивительно, что мы хотим продолжить работу с тренерами в новом четырехлетнем цикле – вплоть до Игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Я уже говорил, что огорчусь, если мы сейчас потеряем этих ребят, поэтому надеюсь, что они не оставят нас в этом году», – сказал Ботнан в интервью Discovery.

Контракты тренеров истекают 1 мая, сейчас им предложено продлить соглашение. Ожидается, что решение будет принято в ближайшие три недели.

На зимних Играх-2022 в Пекине норвежская сборная по биатлону взяла 14 наград, в том числе 6 золотых, и выиграла медальный зачет в этом виде спорта.