Доротея Вирер: «Тот факт, что мне не хватало личной олимпийской медали, больше заботил других людей, чем меня. Я была довольна своей карьерой и до Пекина»

Итальянская биатлонистка подвела итоги в Пекине, где она завоевала бронзовую медаль в спринте.

– Эта медаль делает твою карьеру идеальной. Какие чувства она принесла?

– Конечно, я очень горжусь медалью, которую завоевала в Пекине. Это фантастическая награда за всю тяжелую работу последних нескольких лет. Эта личная медаль – последнее, чего не хватало в моей карьере.

– В начале сезона ты испытывала проблемы с дыханием из-за холодной погоды в Эстерсунде. Сколько времени потребовалось, чтобы вернуть прежнюю форму?

– Начало сезона было очень сложным для меня, и вплоть до рождественских каникул я изо всех сил старалась обрести хорошие чувства. Это тянулось с осени, когда у меня были разные проблемы, в том числе бессонница. Это был очень сложный период для меня.

– Ты справилась с огромным давлением на чемпионате мира-2020 в Антхольце. Как помог этот опыт в Пекине?

– Нет сомнений в том, что за две недели чемпионата мира-2020 я многое узнала о себе, научилась справляться с давлением и ожиданиями. Думаю, они сделали меня более уверенной в своих силах и более зрелой. Крупные соревнования всегда вызывают много эмоций, большинство из них положительные, но в воздухе витает большое напряжение.

– Не кажется ли тебе, что эта медаль представляет собой награду за усилия всех лет?

– Эта медаль – фантастическое достижение, и она ощущается как награда за тяжелую работу, так что она определенно дала мне чувство выполненного долга и спокойствия. Однако мне кажется, что перед Играми тот факт, что мне не хватало личной медали, больше заботил других людей, чем меня. Я была очень довольна своей карьерой и до Пекина, – сказала Вирер.