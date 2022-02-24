Чемпионат мира среди юниоров. Индивидуальная гонка. Блинов стартует 12-м, Корнев – 30-м, Ковалев – 63-м, Зубарев – 77-м

Сегодня на чемпионате мира среди юношей и юниоров в Солджер Холлоу юниоры выступят в индивидуальной гонке.

Чемпионат мира среди юношей и юниоров

Солджер Холлоу, США

Индивидуальная гонка

Юниоры

Начало – 21.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. (Новая Зеландия)

2. Ондржей Манек (Чехия)

8. Реми Брутье (Франция)

11. Мартин Улдал (Норвегия)

12. Никита Блинов (Россия)

18. Алекс Цисар (Словения)

25. Благой Тодев (Болгария)

27. Ян Гунька (Польша)

30. (Россия)

32. Йонас Маречек (Чехия)

35. Дариус Лодль (Германия)

41. Отто Инвениус (Финляндия)

45. Ветле Паульсен (Норвегия)

46. Поль Фонтейн (Франция)

50. Якопо Леонезио (Италия)

61. Томаш Микишка (Чехия)

63. Алексей Ковалев (Россия)

71. Матс Эвербю (Норвегия)

72. Гаэтан Патурель (Франция)

77. Алексей Зубарев (Россия)