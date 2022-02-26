Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Батманова убежит в гонку 14-й, Гришина – 23-й, Иванова – 26-й, Павлушина – 50-й

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Сегодня на чемпионате мира среди юниоров в американском Солджер Холлоу пройдет спринтерская гонка у юниорок.

Чемпионат мира среди юношей и юниоров

Солджер Холлоу, США

Юниорки

Спринт

Начало – 0.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена»

Старт-лист

6. Камиль Купе (Франция)

12. Тереза Воборникова (Чехия) 

14. Анастасия Батманова (Россия)

17. Марайке Браун (Германия)

19. Марен Баккен (Норвегия)

21. Осеан Мишелон (Франция)

23. Анастасия Гришина (Россия)

25. Лиза Мария Шпарк (Германия)

26. Амина Иванова (Россия)

50. Кристина Павлушина (Россия)

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