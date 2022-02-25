Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с успешным проведением Олимпиады в Пекине

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с успешным проведением Олимпийских игр-2022 в Пекине.

«Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина и народ Китая с успешным проведением XXIV Олимпийских зимних игр и результатами национальной сборной», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

в Пекине прошла с 4 февраля по 20 февраля. Путин посетил церемонию открытия Игр, а также провел переговоры с китайским лидером.

Путину запрещено посещать Олимпиады, но именно он – особый гость на открытии Пекина-2022. Как так вышло?

Путин был на открытии Олимпиады, хоть и не попал в трансляцию. Его показали только в США