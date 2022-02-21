Олег Матыцин: «Надо пересматривать формат оценки участия стран в Олимпийских играх»

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что формат оценки выступления стран на Олимпийских играх нужно пересмотреть.

«Сборная еще раз подтвердила статус одного из лидеров мирового спорта. Как уже многие отмечали, 32 медали – это рекорд нашей команды на , цена каждой медали, безусловно, является высокой – будь то золотая, серебряная или бронзовая.

По серебряным и бронзовым мы лучшие, по общему количеству – вторые.

Я думал, что мы одни так думаем о втором месте в неофициальном командном зачете, но, если вы посмотрите зарубежную прессу, они пишут, что сборная Норвегии первая, а Россия – вторая.

По-всякому можно к этому относиться, но я уверен, что надо пересматривать формат оценки участия стран в Олимпийских играх», – сказал Матыцин на церемонии чествования олимпийцев.

Олимпиада-2022 показала, как противоречив наш спорт: с разных ракурсов это похоже и на провал, и на бодрое развитие