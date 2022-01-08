Кубок мира. Смешанная эстафета. Цветков, Поварницын, Казакевич и Васнецова выступят за Россию, братья Бо, Тандревольд и Ройселанн – за Норвегию

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8 января на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе пройдет смешанная эстафета. За сборную России выступят Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Кубок мира по биатлону-2021/22

5-й этап

Оберхоф, Германия

Смешанная эстафета

Начало – 14.15 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport 2

Старт-лист

1. Норвегия (Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Марте Ульсбю-Ройселанн)

2. Франция (Антонин Гигонна, Симон Дестье, Анаис Бескон, Жюлия Симон)

3. Россия (Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова)

4. Италия (Томас Бормолини, Доминик Виндиш, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци)

5. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Оберг, Эльвира Оберг)

6. Австрия (Давид Коматц, Феликс Ляйтнер, Юлия Швайгер, Катарина Иннерхофер)

7. Украина (Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Валентина Семеренко, Юлия Джима)

8. Германия (Роман Реес, Бенидикт Долль, Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц)

9. Беларусь (Максим Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова, Анна Сола)

Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе

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