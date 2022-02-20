Эмильен Жаклен: «Казалось, я смогу проявить себя на этих Олимпийских играх. Однако после них чувствую себя выгоревшим физически и морально»

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Трехкратный чемпион мира по биатлону Эмильен Жаклен рассказал, что может завершить сезон досрочно. 

На Олимпиаде в Пекине Жаклен стал двукратным серебряным призером – в эстафете и смешанной эстафете. В личных гонках француз не поднимался выше 9 места. 

«У меня было много поводов разочароваться. Изначально мне казалось, что я смогу проявить себя на этих Играх. Однако после них я чувствую себя выгоревшим как физически, так и морально.

Я даже не хочу говорить «Увидимся через четыре года», потому что к тому времени многое может произойти. Пока не совсем понимаю, как работать над собой.

Собираюсь ли я досрочно завершить этот сезон?  Не знаю. С каждой гонкой внутренний голос говорил мне, что пора остановиться и вернуться домой. Думаю, с начала августа я потратил много энергии, чтобы вернуться (после перелома руки).

Это вопрос баланса. Иногда мы вкладываем слишком много энергии, и потом тело или разум дают нам понять, что нужно замедлить темп. Может быть, в моем случае это так.

Часть меня хочет не опускать руки и поучаствовать в гонках в конце сезона. Но я не хочу, чтобы это было мучением. Вот почему я постараюсь уделить какое-то время отдыху, чтобы радость от соревнований вернулась», – сказал Жаклен. 

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