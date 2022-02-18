Норвегия выиграла медальный зачет Олимпиады-2022 в биатлоне, Россия – 5-я

Сборная Норвегии по биатлону одержала победу в медальном зачете Олимпиады-2022 в Пекине, Россия заняла пятое место.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Биатлон
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Норвегия – 6-2-6 (14)
2. Франция – 3-4-0 (7)
3. Швеция – 1-3-0 (4)
4. Германия – 1-0-1 (2)
5. Россия – 0-1-3 (4)
6. Беларусь – 0-1-0 (1)
7. Италия – 0-0-1 (1)
Медали сборной России
🥈 Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, эстафета
🥉 Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов, эстафета
🥉 Эдуард Латыпов, гонка преследования
🥉 Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, биатлон, смешанная эстафета