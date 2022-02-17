Мартен Фуркад и Фрида Хансдоттер вошли в комиссию спортсменов МОК

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону из Франции Мартен Фуркад вошел в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).
Фуркад стал первым по итогам голосования атлетов на Играх-2022 в Пекине – на его счету 971 голос.
Также в комиссию спортсменов МОК вошла олимпийская чемпионка по горным лыжам из Швеции Фрида Хансдоттер. Она набрала 694 голоса.
Всего в голосовании, начавшемся в олимпийских деревнях Пекина 27 января, приняли участие 2307 спортсменов – 80,5% от имевших такое право.
«Фуркад что-то там скандалил, говорил нехорошее про наших, решила за него не голосовать». Конькобежка Сохрякова о выборах в комиссию МОК