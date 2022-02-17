Подчуфарова о российском биатлоне: «У нас поменять одного на другого не составляет труда. Как только ты отваливаешься, дальше разбираешься со своими проблемами сам»

Бывшая российская биатлонистка рассказала о проблемах биатлона в стране.

– Что не так с биатлоном в России?

– У нас очень длинная скамейка запасных, нет суперлидера, но есть большое количество людей, которые плюс-минус равны на среднем уровне. Это хороший уровень кубка IBU. Что мы и видим в последние лет 15. Вот и все. У нас поменять одного на другого не составляет труда. От этого – мое видение – нет ценности единицы спортсмена. Как только ты отваливаешься, дальше разбираешься со своими проблемами сам.

– Когда ты отвалилась и была предоставлена сама себе?

– В сезоне-16/17 возникла такая ситуация. Перебрали очень сильно. Совместными усилиями: и моими, и тренерскими, и врачебными. Люди видели, что я близка к яме, 1,5 года уже верной дорогой двигаюсь, и наступил срыв. Были аналитики, которые тоже задним числом потом сказали: «Нет, ну ты, конечно, в яму пришла». – «А чего вы задним числом мне говорите, я уже в нее пришла. Я в курсе. А до того эту яму предотвратить нельзя было?»

– Ты им предъявила?

– Я задала вопрос. Это не всем понравилось.

– Почему в российском спорте часто меняются тренеры?

– Тоже проблема. Очень высокая планка у людей в сознании. У нас же как: не выиграл золото – пойдешь его добывать. Еще с советских времен. Не выигрываешь – значит, ты не угоден. А то, что тренеру попалось слабое поколение, и не всегда из этих людей возможно что-то сделать, а он выжимает из них все... Мы же не говорим, что у нас столько-то миллионов населения могут стать олимпийскими чемпионами?! Кому-то дано, кому-то нет по физиологии, данным и организму. К тренеру не всегда в руки попадаются потенциальные боги вида спорта.

– Тебе дано было?

– Думаю, нет. Все, что я могла делать, оно делалось через труд. Таланта не было. Это 100%. В плане стрельбы, может быть, какой-то процесс работал, в плане бега – нет.

– Тогда зачем это нужно было?

– У меня же получалось на каком-то этапе. Мне это нравилось. Если у меня нет таланта, но мне это нравится, почему я не могу этим заниматься. У нас вся страна такая.

– Какая?

– Не во всех областях есть талантливые люди, но они же этим занимаются. Я никогда к биатлону не относилась как к профессии. У меня не было цели получать этим деньги. Деньги – приятный бонус, поощрение. Я не ставила цель зарабатывать этим никогда. Это важное замечание в контексте, вижу ли я себя талантом или нет, – сказала Подчуфарова.