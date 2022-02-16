Виктор Майгуров: «Я вижу, что нужно делать дальше в плане выстраивания мощной, конкурентоспособной федерации. Скорее всего, пойду на выборы главы СБР»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил выступление национальной команды на Олимпиаде в Пекине.

– Четыре медали, но нет золота – довольны?

– Конечно, хочется золота. Для команды, для федерации, для страны. Я больше переживаю за ребят и девчонок – может, для кого-то это последняя Олимпиада.

Уверен, что у СБР еще будут медали Олимпиад, в том числе золотые. Очень хочу и очень верю, что мы поборемся за медали в масс-стартах.

– Ваше переизбрание на пост главы СБР будет зависеть от результатов здесь?

– Думаю, это нужно спросить у делегатов конференции. У нас не написано в уставе: если мы выигрываем медали – значит, президент остается.

– Но это показатель работы?

– Вы сами ответили на вопрос: делегаты будут оценивать определенные результаты работы, в том числе выступление команды.

В первую очередь это заслуга тренеров, аппарата СБР, правления, которое принимает решение и осуществляет текущую работу.

– На выборы пойдете?

– Мне понятна эта работа. Я вижу, что нужно делать дальше в плане выстраивания мощной, конкурентоспособной федерации. Поэтому, скорее всего, да, – заявил Майгуров.