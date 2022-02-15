Альбина Ахатова: «Латыпов просто психологически не выдержал. Он умеет стрелять, но сегодня перенервничал»

Олимпийская чемпионка высказалась об итогах мужской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине.

«Это какая-то невероятная гонка. Я думаю, что Эдик просто психологически не выдержал. Он умеет стрелять и не раз это доказывал всем нам, но сегодня просто перенервничал.

Такое в биатлоне бывает, и это всегда безумно обидно. Я уверена, что в команде сейчас все равно хорошее настроение, потому что медаль есть медаль. Да, это не золото, но это олимпийская и очень важная награда. Сейчас главное Эдику не корить себя, эта ситуация только закалит всю команду.

Если честно, кажется, что это какая-то заколдованная золотая медаль, был ведь шанс и в смешанной эстафете, мы уже шли к победе, и тут снова повторение. Главное – справиться с этим психологически, быть сильнее в будущем.

Когда знаешь, как это может быть, тогда есть варианты, как этого не допустить, ты уже знаешь, что не надо делать. Надеюсь, что этот опыт поможет Эдику и всей команде в будущем завоевывать золотые медали», – сказала Ахатова.

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