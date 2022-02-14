Эдуард Латыпов: «Люди переживают и отправляют свои лучики добра. Это заряжает и очень помогает. Надеюсь, завтра буду в хорошей форме, чтобы идти только к победе»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями после выступления в пасьюте на Олимпиаде в Пекине, где он взял бронзу.

15 февраля спортсмен пробежит за российскую команду на последнем этапе мужской эстафеты.

– Счастье и радость, я столько лет шел к этому. Для каждого спортсмена – мечта оказаться на Олимпийских играх и взять медаль, а тем более личную, это дорогого стоит. Я очень благодарен тем, кто был со мной на этом пути, таких людей очень много.

– Не терзают ли душу мысли о том, а что было бы, если бы попал на последнем рубеже?

– Я об этом не думал, сделал все возможное в этой гонке, она сложилась очень хорошо для меня. Думаю, что будут еще гонки, где я смогу себя проявить и побороться за золотую награду.

– Что тренеры сказали после этого финиша?

–Не было никаких слов, только крики и безудержные эмоции. Все счастливы, что есть медаль.

– Есть ощущения мощнейшей поддержки страны?

– Конечно, мне присылают видео из моего села, из Башкирии. Люди действительно переживают и отправляют свои лучики добра. Это на самом деле заряжает и очень помогает.

– Во вторник последний этап эстафеты. Силы есть, Эдуард?

– Я верю, что да, потому что, конечно, мало времени для отдыха, но мы все в одинаковых условиях. Надеюсь, что завтра буду в хорошей форме и выйду с боевым настроением, чтобы там, наверху, идти только к победе, – сказал Латыпов.

Чтобы прорваться к медали, Латыпов подчинил ветер до 20 м/с. Не поверите, но стрелять в порывы ему удобнее, чем при штиле!

Латыпов взял бронзу с 11-го места! Герой нашего биатлона чуть не закончил из-за мельдония – чтобы выжить, хотел продать корову