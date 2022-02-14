Юрий Каминский: «Эстафета будет без Серохвостова. Ход у него более-менее, но стрельба нас не устраивает»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о составе на мужскую олимпийскую эстафету, а также о бронзовой медали Эдуарда Латыпова в пасьюте.

– Честно говоря, мы рассчитывали, что Эдуард поборется при благоприятной обстановке. Так и получилось.

Плохо, что он на две недели выпал из соревновательного процесса (в январе Латыпов пропускал гонки из-за ковида – Sports.ru), и для его возвращения потребовалось время и несколько гонок.

– Как-то отметили эту медаль?

– Чуть-чуть отметили в кабинке. Виктор Викторович (Майгуров) запасся напитком.

– Теперь расскажите о выборе состава на эстафету?

– Эстафета на Олимпийских играх – значимое событие для нас. Хочется выступить хорошо, и результаты здесь неоднозначные – долго думали, кого поставить.

Эстафета будет без Серохвостова. Даня здесь немного то ли от волнения, то ли в состояние не попал... Хотя по всем показателям у него хорошие цифры. Если ход у него более-менее, то стрельба нас не устраивает.

– С первым и последним этапами в принципе все понятно. Почему Логинов побежит на второй этапе?

– Саша очень хорошо проявил себя в эстафетах. И в этих гонках у норвежцев бежал Тарьей Бо, и против него хочется поставить быстрого спортсмена. Надеемся, что если Саша соберется, то будет достойно противостоять ему, чтобы не получить большой отрыв, – сказал Каминский.

Чтобы прорваться к медали, Латыпов подчинил ветер до 20 м/с. Не поверите, но стрелять в порывы ему удобнее, чем при штиле!

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