Казакевич заменит Тандревольд в масс-старте на Олимпиаде-2022

Российская биатлонистка попала в масс-старт на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Ранее Казакевич была запасной на гонку, но из-за снятия норвежки она сможет выйти на старт. Тандревольд досрочно завершила выступление на Олимпиаде после того, как ей стало плохо в гонке преследования.

Женский масс-старт в Пекине-2022 пройдет 19 февраля. В него попали россиянки Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина.

Норвежскую биатлонистку накрыло на Олимпиаде: добегала гонку на автомате, а с финиша ее уносили на руках