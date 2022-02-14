Казакевич заменит Тандревольд в масс-старте на Олимпиаде-2022

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Российская биатлонистка Ирина Казакевич попала в масс-старт на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Ранее Казакевич была запасной на гонку, но из-за снятия норвежки Ингрид Тандревольд она сможет выйти на старт. Тандревольд досрочно завершила выступление на Олимпиаде после того, как ей стало плохо в гонке преследования.

Женский масс-старт в Пекине-2022 пройдет 19 февраля. В него попали россиянки Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина.

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