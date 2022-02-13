Жена Латыпова: «Гонку смотрели вместе с дочкой дома. Обнимались и плакали на финише»

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Дарья Латыпова, жена российского биатлониста Эдуарда Латыпова, поделилась эмоциями от выступления мужа в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине, где он завоевал бронзу. 

«Гонку смотрели вместе с дочкой дома. Обнимались и плакали на финише.

Весь спортивный путь Эдика не прост с самого начала и по сегодняшний день. Тот же положительный тест (на коронавирус) в январе немного выбил из колеи, но ему не свойственно отчаяние, поэтому получается идти вперед и работать, несмотря ни на что. 

Чувства смешанные, радость и счастье переполняют, но Олимпиада еще не закончилась, наша команда может показать хорошие результаты, будем надеяться», – сказала Латыпова. 

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