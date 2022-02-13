Владимир Драчев: «Латыпов заслуженно взял награду. Это ему подарок за все хождения по мукам»

Бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал бронзу Эдуарда Латыпова в гонке преследования на Олимпиаде-2022.

«Вы видели, насколько сложно было сегодня на стрельбе из-за ветра, многие спортсмены уходили на штрафные круги. Сегодня мы вытащили счастливый билет на стрельбе, Латыпов молодец, хорошо отработал, но в конце один промах допустил, но медаль не ушла.

Нам сегодня повезло, фантастическая лотерея на рубеже, медаль есть медаль, все забудут, как она завоевана, был ли ветер или нет.

Для Эдика это великолепный результат, все-таки он болел, тесты делал. Но сегодня счастливая минута для российского биатлона, особенно для Эдуарда. Не было никого из преследователей, кто бы не промахнулся на рубеже.

В женской гонке у нас сегодня не получилось совсем. У них пока и команды такой сильной нет, видели по сезону, что ребята боролись за призовые места, а у девочек – одна Кристина Резцова при хорошей работе на рубеже. А в целом по ходу и по другим компонентам у девочек больше проблем», – сказал Драчев.

«Прекрасная гонка, для нас великолепно сложилась. Понятно, что это мощнейшая лотерея. Сумасшедший ветер был на первой стойке у Йоханнеса Бо, он даже стрелять не мог, но затем стих, и мы как раз попали в это затишье.

Эдуард отлично справился и лежа, и стоя – прекрасная работа. Сегодня тем ребятам, которые оказались впереди, несказанно повезло, они вытащили все лотерейные билеты, которые дала судьба.

К сожалению, некоторые спортсмены зашли на штрафные круги, многие из нашей команды работали именно там. Но медаль есть, и это прекрасно.

Про Цветкова и других разговора сейчас вообще нет. Кому не повезло, пусть потом обсуждают, сейчас все лавры Латыпову, он заслуженно взял награду. Он прекрасно выступал в декабре, затем коронавирусные проблемы, это ему подарок за все хождения по мукам», – цитирует Драчева Metaratings.ru.