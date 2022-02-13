Светлана Миронова: «Видимо, перебрала на круге и поэтому сделала пять промахов. Когда стреляла – не понимала, почему мишени не закрываются»

Российская биатлонистка прокомментировала свой результат в гонке преследования на Олимпиаде-2022 (41-е место).

На последней стрельбе Миронова промахнулась 5 выстрелами из 5.

– Когда биатлонисты или биатлонистки допускают пять промахов на рубеже, сразу закрадываются мысли о том, что это техническая неполадка. Что случилось?

– Нет, все было в порядке, никаких неполадок не было. Я, видимо, перебрала на круге и поэтому сделала пять промахов. На самом деле, когда я стреляла, то не понимала, почему мишени не закрываются.

Я делала это достаточно четко, и после трех выстрелов появилась растерянность, потому что я не понимала, что происходит. Нужно поговорить с тренером, были ли промахи, потому что действительно было непонятно, – сказала Миронова.

«Мне не нравится, как вы пишете». Миронова отказалась общаться с журналистами после 41-го места в гонке преследования на Олимпиаде-2022