Кристина Резцова: «Полночи не спала сегодня, потому что просыпалась от того, что мне стреляет в шею. Выходила на старт и знала, что это не даст мне работать»

Российская биатлонистка прокомментировала свое выступление в гонке преследования на в Пекине (26-е место, 7 промахов).

Спортсменка призналась, что испытывает боль в шее.

«Я выходила на старт и знала, что это не даст мне работать. Я знала, что стрельба у меня сегодня не пойдет, потому что, когда я стреляла на пристрелке – мне было ужасно больно. Я не могу сейчас поворачивать голову.

Я не хочу это рассказывать, потому что это звучит как отговорка, но у меня действительно сегодня был день, когда я просто не могла работать так, как надо работать.

Я не могу с этой болью ничего сделать. Я полночи не спала сегодня, потому что просыпалась от того, что мне стреляет в шею. Вчера был такой тест, что мне нужно было резко сдать ноги в колени, а я вместо того, чтобы сдать ноги, я сильно в кушетку дернула, и у меня просто защемило лопатку и все, я ничего не могу сделать с этим.

Мне сегодня в 12 часов ночи три иголки в то место ударяло током, а толку никакого. Я ложусь, и вроде все нормально, но у меня выворачивается плечо – это дичайшая боль», – сказала Резцова.