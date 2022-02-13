Анатолий Хованцев: «На время Олимпиады посоветовал бы нашим биатлонисткам отключить интернет, чтобы на них не давило медиа»

Теги сборная России жен Анатолий Хованцев Олимпиада-2022 Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Кристина Резцова Биатлон

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев посоветовал российским биатлонисткам не пользоваться интернетом во время Олимпийских игр, чтобы уменьшить давление. 

«В прошлых гонках Резцова доказала, что она находится в топе по скорости. Ей нужно просто хорошо отстреляться – она на это способна. То же самое можно сказать про Нигматуллину.

Ульяне достаточно одного промаха, чтобы претендовать на медаль, Кристине – два. У нас всё время одна надежда на этих двоих. Все-таки Казакевич и Миронова уступают в ходе нашим девушкам и другим спортсменкам.

На время таких стартов я бы посоветовал нашим биатлонисткам отключить интернет, чтобы на них не давило медиа. Им нужно найти способ отвлечься – можно послушать аудиокнигу или музыку. Не думаю, что им безразлично, что о них пишут», – сказал Хованцев. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные