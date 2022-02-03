«Съедаю три горсти макарон, потому что остальное есть невозможно. Плачу каждый день». Васнецова показала питание на карантине в Пекине-2022

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Российская биатлонистка Валерия Васнецова, сдавшая положительный тест на коронавирус на Олимпиаде в Пекине, показала, чем питается на карантине.

«Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже 5 дней.

Я очень сильно похудела, и у меня уже торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три таких горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно. Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна.

У меня болит желудок, я очень бледная, и у меня огромные черные круги под глазами. Я хочу, чтобы все это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала», – написала Васнецова.

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