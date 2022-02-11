Тихонов о Губерниеве: «Болван, натуральный болван. Везде лезет. Ну так возьми и сам замени Шашилова, если все знаешь»

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на слова комментатора Дмитрия Губерниева о старшем тренере женской сборной России Михаиле Шашилове. 

После спринта на Олимпиаде в Пекине Губерниев заявил: «Может, зря Шашилова не уволили перед сезоном или перед Пекином? Или воспрянем неожиданно для соперниц?»

«Таких комментаторов и специалистов, кроме России, нигде не могут держать. Ну, посмотрите, он все знает: кого надо уволить, какие нагрузки.

Я скажу так: болван, натуральный болван. Везде лезет. Ну так возьми и сам замени Шашилова, если все знаешь. Где ты раньше был? Зачем сейчас это все поднимать?

Проблемы есть, надо настраиваться на следующую гонку, спортсмены все знают, лезут в интернет и читают. Зачем это нужно? Можно покритиковать Журову, его самого – барана, хватает проблем и так», – сказал Тихонов.

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