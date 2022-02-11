Ульяна Нигматуллина: «Свою форму назвала бы близкой к отличной, но она не сочетается с формой на стрельбе»

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина прокомментировала свое выступление в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине (13-е место с двумя промахами).

– Мы пристрелялись, а потом сменился ветер. Нас об этом предупредили, я сделала все выводы, но все равно не получилось. Я сначала делала небольшой вынос, но после двух промахов я решила сделать вынос на полмишени, и попала.

Для меня загадка – почему так, ведь ветер только на чуть-чуть изменился. Всегда получается выжать больше, когда стреляешь ноль и борешься за призы. Да, была мотивация бежать быстро, но мотивация все равно не та после двух промахов.

– Как вы оцениваете расклад перед гонкой преследования?

– На Олимпиаде считаются только три места. Думаю, в любом случае будет интересно. Когда имеешь хорошую форму, гораздо интереснее соревноваться в контактных гонках.

Свою форму назвала бы близкой к отличной, но она не сочетается с формой на стрельбе. Пока что не получается это совместить. Может быть, как обычно, это получится сделать к последней гонке, – сказала Нигматуллина.