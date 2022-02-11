Виталий Норицын: «В течение Олимпиады продолжаем работу с Резцовой. С тренерами сборной России мы видимся каждый день»

Тренер сборной Болгарии Виталий Норицын рассказал о совместной работе с российской биатлонисткой Кристиной Резцовой, которой он помогал готовиться к сезону.

«В течение Олимпиады мы также продолжаем работу с Кристиной. Занимаемся привычной работой, а изобретать велосипед точно не будем. У нас была цель не только подготовиться к Играм, но и хорошо выступать во всем сезоне. Олимпиадой работа не заканчивается, есть еще этапы Кубка мира. Хочется увидеть полную динамику, после Китая мы продолжаем работу.

С тренерами сборной России мы видимся каждый день, поэтому проблем в коммуникации нет. Можно все обсудить. Кристина в индивидуальной гонке работала чересчур аккуратно. Это не ее режим стрельбы.

Допустила старые ошибки, порой обидные, но которые есть у нее на протяжении всего сезона. Цена выстрела слишком высокая, поэтому она была слишком аккуратной. В течение сезона что-то вылетает: пытались разобраться на тренировках и еще разберём, – сказал Норицын.

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