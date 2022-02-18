Расписание Олимпийских игр 2022 на 19 февраля

19 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграют восемь комплектов медалей. Олимпийские чемпионы определятся в бобслее у женщин в дисциплине экипажи-двойки, в горнолыжном спорте в командном первенстве, в керлинге в мужском турнире, в лыжных гонках у мужчин в масс-старте на 50 км свободным стилем, в фигурном катании у спортивных пар и фристайле у мужчин в дисциплине хаф-пайп. Два комплекта наград разыграют в конькобежном спорте в масс-старте у мужчин и женщин. В предпоследний день Игр пройдут матчи за 3-е место в керлинге в женском турнире и в хоккее на льду в мужском турнире. Более подробное расписание соревнований ниже.

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Расписание Олимпиады в Пекине на 19 февраля 2022, начало соревнований по московскому времени:

04:30. Бобслей. Мужчины, экипажи-четверки. Квалификация (1-ый и 2-ой заезды);

04:30. Фристайл. Мужчины, хаф-пайп. Первый финал;

04:57. Фристайл. Мужчины, хаф-пайп. Второй финал;

05:24. Фристайл. Мужчины, хаф-пайп. Третий финал (медали);

06:00. Горнолыжный спорт. Командное первенство. Финал;

09:00. Лыжные гонки. Мужчины, масс-старт 50 км, свободный стиль. Финал;

09:05. Керлинг. Мужчины. Финал;

10:00. Конькобежный спорт. Мужчины, масс-старт. Полуфиналы;

10:45. Конькобежный спорт. Женщины, масс-старт. Полуфиналы;

11:30. Конькобежный спорт. Мужчины, масс-старт. Финал;

12:00. Конькобежный спорт. Женщины, масс-старт. Финал;

14:00. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа (медали);

15:00. Бобслей. Женщины, экипажи-двойки. Финал (3-ий и 4-ый заезды);

15:05. Керлинг. Женщины. Матч за 3-е место;

16:10. Хоккей на льду. Мужчины. Матч за 3-е место.

В шестнадцатый день Олимпиады Пекине станут известны 8 чемпионов в 7 видах спорта. Также определится сборная, которая станет бронзовым призером Игр в керлинге в женском турнире и в хоккее на льду в мужском.