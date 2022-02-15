Расписание Олимпийских игр 2022 на 16 февраля

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16 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграют семь комплектов медалей. Олимпийские чемпионы определятся в биатлоне у женщин в эстафете 4х6 км, в горнолыжном спорте у мужчин в слаломе, в фристайле у мужчин в дисциплине воздушная акробатика. По два комплекта наград разыграют в шорт-треке и лыжных гонках. В лыжных гонках пройдут мужские и женские соревнования по командному спринту классическим стилем. В шорт-треке пройдет мужская эстафета 5 000 м и женская гонка на 1 500 м. Это последние соревнования по шорт-треку на Играх в Пекине. Также 16 февраля пройдет матч за 3-е место по хоккею на льду среди женских команд. Более подробное расписание соревнований ниже.

Расписание Олимпиады в Пекине на 16 февраля 2022, начало соревнований по московскому времени:

  • 04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №10. Канада — США;
  • 04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №10. Швейцария — Южная Корея;
  • 04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №10. Китай — Великобритания;
  • 04:30. Фристайл. Мужчины, слоуп-стайл. Первый финал;
  • 04:58. Фристайл. Мужчины, слоуп-стайл. Второй финал;
  • 05:15. Горнолыжный спорт. Мужчины, слалом. Первая попытка;
  • 05:26. Фристайл. Мужчины, слоуп-стайл. Третий финал (медали);
  • 07:10. Хоккей на льду. Мужчины, первый четвертьфинал;
  • 08:45. Горнолыжный спорт. Мужчины, слалом. Вторая попытка (медали);
  • 09:00. Хоккей на льду. Мужчины, второй четвертьфинал;
  • 09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №11. Китай — Швейцария;
  • 09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №11. Великобритания — Россия;
  • 09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №11. Италия — Дания;
  • 10:45. Биатлон. Женщины, эстафета 4х6 км. Финал;
  • 11:40. Хоккей на льду. Мужчины, третий четвертьфинал;
  • 12:00. Лыжные гонки. Женщины, командный спринт. Полуфиналы;
  • 12:50. Лыжные гонки. Мужчины, командный спринт. Полуфиналы;
  • 14:00. Фристайл. Мужчины, воздушная акробатика. Первый финал;
  • 14:00. Лыжные гонки. Женщины, командный спринт. Финал;
  • 14:25. Лыжные гонки. Мужчины, командный спринт. Финал;
  • 14:30. Шорт-трек. Женщины, 1 500 м. Четвертьфиналы;
  • 14:30. Хоккей на льду. Женщины. Матч за третье место;
  • 15:00. Фристайл. Мужчины, воздушная акробатика. Второй финал (медали);
  • 15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №11. Южная Корея — Дания;
  • 15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №11. Япония — США;
  • 15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №11. Россия — Швеция;
  • 15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №11. Канада — Китай;
  • 15:15. Шорт-трек. Женщины, 1 500 м. Полуфиналы;
  • 15:32. Шорт-трек. Мужчины, эстафета 5 000 м. Финал В;
  • 15:44. Шорт-трек. Мужчины, эстафета 5 000 м. Финал А;
  • 16:11. Шорт-трек. Женщины, 1 500 м. Финал В;
  • 16:18. Шорт-трек. Женщины, 1 500 м. Финал А;
  • 16:30. Хоккей на льду. Мужчины, четвертый четвертьфинал.

В тринадцатый день Олимпиады Пекине станут известны 7 чемпионов в 5 видах спорта и обладательницы бронзовых наград в женском хоккейном турнире.

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