Расписание Олимпийских игр 2022 на 16 февраля

16 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграют семь комплектов медалей. Олимпийские чемпионы определятся в биатлоне у женщин в эстафете 4х6 км, в горнолыжном спорте у мужчин в слаломе, в фристайле у мужчин в дисциплине воздушная акробатика. По два комплекта наград разыграют в шорт-треке и лыжных гонках. В лыжных гонках пройдут мужские и женские соревнования по командному спринту классическим стилем. В шорт-треке пройдет мужская эстафета 5 000 м и женская гонка на 1 500 м. Это последние соревнования по шорт-треку на Играх в Пекине. Также 16 февраля пройдет матч за 3-е место по хоккею на льду среди женских команд. Более подробное расписание соревнований ниже.

Расписание Олимпиады в Пекине на 16 февраля 2022, начало соревнований по московскому времени:

04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №10. Канада — США;

04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №10. Швейцария — Южная Корея;

04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №10. Китай — Великобритания;

04:30. Фристайл. Мужчины, слоуп-стайл. Первый финал;

04:58. Фристайл. Мужчины, слоуп-стайл. Второй финал;

05:15. Горнолыжный спорт. Мужчины, слалом. Первая попытка;

05:26. Фристайл. Мужчины, слоуп-стайл. Третий финал (медали);

07:10. Хоккей на льду. Мужчины, первый четвертьфинал;

08:45. Горнолыжный спорт. Мужчины, слалом. Вторая попытка (медали);

09:00. Хоккей на льду. Мужчины, второй четвертьфинал;

09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №11. Китай — Швейцария;

09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №11. Великобритания — Россия;

09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №11. Италия — Дания;

10:45. Биатлон. Женщины, эстафета 4х6 км. Финал;

11:40. Хоккей на льду. Мужчины, третий четвертьфинал;

12:00. Лыжные гонки. Женщины, командный спринт. Полуфиналы;

12:50. Лыжные гонки. Мужчины, командный спринт. Полуфиналы;

14:00. Фристайл. Мужчины, воздушная акробатика. Первый финал;

14:00. Лыжные гонки. Женщины, командный спринт. Финал;

14:25. Лыжные гонки. Мужчины, командный спринт. Финал;

14:30. Шорт-трек. Женщины, 1 500 м. Четвертьфиналы;

14:30. Хоккей на льду. Женщины. Матч за третье место;

15:00. Фристайл. Мужчины, воздушная акробатика. Второй финал (медали);

15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №11. Южная Корея — Дания;

15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №11. Япония — США;

15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №11. Россия — Швеция;

15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №11. Канада — Китай;

15:15. Шорт-трек. Женщины, 1 500 м. Полуфиналы;

15:32. Шорт-трек. Мужчины, эстафета 5 000 м. Финал В;

15:44. Шорт-трек. Мужчины, эстафета 5 000 м. Финал А;

16:11. Шорт-трек. Женщины, 1 500 м. Финал В;

16:18. Шорт-трек. Женщины, 1 500 м. Финал А;

16:30. Хоккей на льду. Мужчины, четвертый четвертьфинал.

В тринадцатый день Олимпиады Пекине станут известны 7 чемпионов в 5 видах спорта и обладательницы бронзовых наград в женском хоккейном турнире.