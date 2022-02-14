Расписание Олимпийских игр 2022 на 15 февраля

15 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграют девять комплектов медалей. Олимпийские чемпионы определятся в биатлоне у мужчин в эстафете 4х7,5 км, в бобслее у мужчин в экипажах-двойки, в горнолыжном спорте у женщин в скоростном спуске, в лыжном двоеборье у мужчин, в фристайле у мужчин в дисциплине слоуп-стайл. По два комплекта наград разыграют в сноуборде и конькобежном спорте. В первом виде чемпионы определятся в дисциплине биг-эйр у мужчин и женщин. Это последние соревнования по сноуборду на Играх в Пекине. В конькобежном спорте пройдет командная гонка преследования 2 400 м у женщин и командная гонка преследования 3 200 у мужчин. Более подробное расписание соревнований ниже.
Расписание Олимпиады в Пекине на 15 февраля 2022, начало соревнований по московскому времени:
- 04:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №9. Норвегия — Россия;
- 04:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №9. Канада — Китай;
- 04:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №9. Швейцария — США;
- 04:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №9. Швеция — Дания;
- 04:30. Сноуборд. Женщины, биг-эйр. Финал 1-ая попытка;
- 04:30. Фристайл. Мужчины, слоуп-стайл. Первый финал;
- 04:57. Фристайл. Мужчины, слоуп-стайл. Второй финал;
- 04:52. Сноуборд. Женщины, биг-эйр. Финал 2-ая попытка;
- 05:15. Сноуборд. Женщины, биг-эйр. Финал 3-ая попытка (медали);
- 05:24. Фристайл. Мужчины, слоуп-стайл. Третий финал (медали);
- 06:00. Горнолыжный спорт. Женщины, скоростной спуск. Финал;
- 07:10. Хоккей на льду. Мужчины. 1/8 финала;
- 07:10. Хоккей на льду. Мужчины. 1/8 финала;
- 08:00. Сноуборд. Мужчины, биг-эйр. Финал 1-ая попытка;
- 08:22. Сноуборд. Мужчины, биг-эйр. Финал 2-ая попытка;
- 08:45. Сноуборд. Мужчины, биг-эйр. Финал 3-ая попытка (медали);
- 09:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №9. Китай — Россия;
- 09:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №9. Швеция — Дания;
- 09:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №9. США — Швейцария;
- 09:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №9. Великобритания — Япония;
- 09:30. Конькобежный спорт. Женщины, командная гонка преследования 2 400 м. Полуфиналы;
- 09:52. Конькобежный спорт. Мужчины, командная гонка преследования 3 200 м. Полуфиналы;
- 10:24. Конькобежный спорт. Женщины, командная гонка преследования 2 400 м. Финал D;
- 10:30. Конькобежный спорт. Женщины, командная гонка преследования 2 400 м. Финал С;
- 10:42. Конькобежный спорт. Мужчины, командная гонка преследования 3 200 м. Финал D;
- 10:49. Конькобежный спорт. Мужчины, командная гонка преследования 3 200 м. Финал С;
- 11:00. Лыжное двоеборье. Мужчины, большой трамплин + гонка 10 км. Трамплин LH;
- 11:22. Конькобежный спорт. Женщины, командная гонка преследования 2 400 м. Финал за 3-е место;
- 11:28. Конькобежный спорт. Женщины, командная гонка преследования 2 400 м. Финал;
- 11:40. Хоккей на льду. Мужчины. 1/8 финала;
- 11:41. Конькобежный спорт. Мужчины, командная гонка преследования 3 200 м. Финал за 3-е место;
- 11:47. Конькобежный спорт. Мужчины, командная гонка преследования 3 200 м. Финал;
- 12:00. Биатлон. Мужчины, эстафета 4х7,5 км. Финал;
- 13:00. Фигурное катание. Женщины, одиночное катание. Короткая программа;
- 14:00. Фристайл. Мужчины, воздушная акробатика. Первая квалификация;
- 14:00. Лыжное двоеборье. Мужчины, большой трамплин + гонка 10 км. Лыжная гонка (медали);
- 14:45. Фристайл. Мужчины, воздушная акробатика. Вторая квалификация
- 15:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №10. Швеция — Великобритания;
- 15:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №10. Италия — США;
- 15:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №10. Норвегия — Китай;