Расписание Олимпийских игр 2022 на 15 февраля

15 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграют девять комплектов медалей. Олимпийские чемпионы определятся в биатлоне у мужчин в эстафете 4х7,5 км, в бобслее у мужчин в экипажах-двойки, в горнолыжном спорте у женщин в скоростном спуске, в лыжном двоеборье у мужчин, в фристайле у мужчин в дисциплине слоуп-стайл. По два комплекта наград разыграют в сноуборде и конькобежном спорте. В первом виде чемпионы определятся в дисциплине биг-эйр у мужчин и женщин. Это последние соревнования по сноуборду на Играх в Пекине. В конькобежном спорте пройдет командная гонка преследования 2 400 м у женщин и командная гонка преследования 3 200 у мужчин. Более подробное расписание соревнований ниже.

Расписание Олимпиады в Пекине на 15 февраля 2022, начало соревнований по московскому времени: