Томас Бах на открытии Олимпиады-2022: «Обращаюсь ко всем политическим властям: соблюдайте приверженность олимпийскому перемирию. Дайте миру шанс»

Глава Международного олимпийского комитета ( ) выступил с речью на церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине.

«Мы можем написать эту новую главу в спортивной истории только благодаря нашим любезным хозяевам Игр – китайскому народу, который мы от всего сердца благодарим за то, что он так тепло приветствовал всех нас. К сожалению, глобальная пандемия по-прежнему остается реальностью. Поэтому мы еще более признательны организационному комитету Пекина-2022, государственным властям и всему китайскому народу. Спасибо вам за то, что вы организовали эти зимние Олимпийские игры и сделали их безопасными для всех.

Мы все смогли попасть сюда только благодаря бесчисленным медицинским работникам, врачам, ученым, всем в Китае и во всем мире, кто выходит за рамки служебного долга. Спасибо вам за ваши выдающиеся усилия и солидарность. Мы искренне сочувствуем всем спортсменам, которые из-за пандемии не могут осуществить свою олимпийскую мечту.

Дорогие участники Олимпиады! Вы прибыли сюда после преодоления стольких трудностей, пережив большую неопределенность. Но теперь ваша олимпийская мечта сбывается – на великолепных площадках, при поддержке миллионов поклонников зимних видов спорта. Вы продемонстрируете всем, как бы выглядел мир, если бы мы все уважали одни и те же правила и друг друга.

В нашем хрупком мире, где появляются разногласия, конфликты и недоверие, мы показываем всем, что можно быть соперниками и в то же время жить мирно и уважительно вместе. В этом и заключается миссия Олимпийских игр: объединить всех в мирном соревновании. Олимпиада всегда строила мосты и никогда не возводила стены.

В связи с этим я обращаюсь ко всем политическим властям по всему миру: соблюдайте свою приверженность этому олимпийскому перемирию. Дайте миру шанс.

Дорогие спортсмены, мы все стоим рядом с вами. Мы все поддерживаем вас. Мы все подбадриваем вас. Пусть это побудит вас идти быстрее, стремиться выше, становиться сильнее – вместе. Таким образом, вы вдохновите мир», – сказал Бах.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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