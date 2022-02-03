Йоханнес Бо и Тандревольд попали в число возможных близких контактов с членом олимпийской делегации Норвегии, сдавшим положительный тест на ковид

Норвежские биатлонисты Йоханнес Бо и Ингрид Тандревольд попали в число тесно контактировавших лиц с теми, кто получил положительный результат теста на ковид по прибытии на Олимпиаду-2022 в , сообщает Национальный олимпийский комитет Норвегии.

При статусе тесного контакта спортсмены могут тренироваться в обычном режиме при наличии отрицательных результатов тестов и соблюдении социальной дистанции.

«Команда врачей олимпийской команды сейчас занимается тем, чтобы получить представление о ситуации.

На данный момент кажется, что и являются возможными близкими контактами. Поэтому они получили статус тесного контакта до тех пор, пока не будет проведена контрольная проверка на возможный источник инфекции», – говорится в пресс-релизе НОК Норвегии.

«Мой брат попал в число близких контактов. В каком-то смысле это уже не удивляет. Ты учишься быть готовым ко всему, что может случиться.

Это утомительно. Первое, что сказал Йоханнес. Но он позитивный человек», – отметил .