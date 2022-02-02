Губерниев о холоде в Пекине: «Совсем не удивлен таким условиям. Там же коммунисты, а когда они есть, то все срастается не так, как нужно»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от Олимпиады-2022 в Пекине.

— Поддерживаете ли вы петицию Алексея Ягудина о возвращении флага и гимна сборной России на ?

— Он сделал это слишком поздно. Уже завтра будет открытие Олимпиады, а они такие флешмобы делают. Такие вещи не решаются за два дня. Это нужно было делать раньше, сейчас уже поздно. Думаю, что нам вернут флаг и гимн, когда закончатся санкции.

Я уверен в том, что это просто привлечение внимания к Олимпийским играм, не более того. Давайте еще тогда создадим петицию «Верните доллар ценой в 27 рублей!». Все сразу же присоединятся. Я безумно люблю Лешу Ягудина, но эта акция выглядит довольно странной.

— Не боитесь ли пекинских погодных условий? На улице очень холодно, даже в автобусах минус шесть. Что же будет в комментаторских кабинках?

— Я совсем не удивлен таким условиям. Там же коммунисты, а когда они есть, то все срастается не так, как нужно. Нужно быть готовым ко всему. Но все люди знали, что там будут такие условия. Я беру с собой дополнительный комплект варежек, шапок и термобелья.

От китайских морозов могут спасти только куртки, сделанные в России. Я настоящий патриот, не только болтаю языком, как некоторые. Поэтому работаю на биатлоне исключительно в тех вещах, которые сделаны в моей стране.

— В Китае очень много роботов. Сегодня Евгения Медведева воевала с одним таким роботом-официантом за еду.



— А кто победил?

— Евгения Медведева со второй попытки смогла вытащить свою еду.

— Вот видите, она же вытащила и теперь сыта, можно за нее порадоваться. Роботы появляются. Китаю важно показать технологичную Олимпиаду. Главное, чтобы роботы не приставали к Евгении Медведевой с разными недвусмысленными намеками.

А что делать, если робот будет приставать к мужчинам? Я приеду, а мне он скажет: «Дим, ты такой красивый». Что мне тогда делать? Бывают ли роботы-геи? Я не знаю. Надо будет проверить, – рассказал Губерниев.

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