Каминский о Пекине-2022: «Мы приехали сюда не на фестиваль, а за медалями. Это бой, медали надо вырывать с потом и кровью»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону поделился ожиданиями от Олимпиады-2022 в Пекине.

«В отличие от тех спортсменов, которые приезжают сюда как на фестиваль, мы приезжаем за медалями. А медали – это бой, их надо вырывать с потом и кровью.

Сейчас наша задача – не подхватить ковид и постараться подвести себя к соревнованиям в максимально оптимальном состоянии», – рассказал Каминский.

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