Михаил Шашилов: «Васнецова и Казакевич указали, что переболели коронавирусом, но им не говорили, что необходима справка о перенесенной болезни»

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Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о проблемах, возникших у биатлонисток Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой в аэропорту перед вылетом на Олимпиаду в Пекине

Изначально Казакевич, Васнецова и Шашилов должны были лететь в Пекин с остальной командой 26 января, однако на рейс они не попали из-за проблем с QR-кодами. 

«Девушки честно указали, что переболели коронавирусом, но им никто не говорил, что необходимо приложить справку о перенесенной болезни.

В итоге эти справки запросили из IBU, те прислали, мы приложили их к форме, и все заработало», – сказал Шашилов. 

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