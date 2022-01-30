Михаил Шашилов: «Васнецова и Казакевич указали, что переболели коронавирусом, но им не говорили, что необходима справка о перенесенной болезни»

Тренер женской сборной России по биатлону рассказал о проблемах, возникших у биатлонисток и в аэропорту перед вылетом на Олимпиаду в .

Изначально Казакевич, Васнецова и Шашилов должны были лететь в Пекин с остальной командой 26 января, однако на рейс они не попали из-за проблем с QR-кодами.

«Девушки честно указали, что переболели коронавирусом, но им никто не говорил, что необходимо приложить справку о перенесенной болезни.

В итоге эти справки запросили из , те прислали, мы приложили их к форме, и все заработало», – сказал Шашилов.