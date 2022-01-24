«Скажите Бабикову: а что ты сделал, чтобы климат в команде был на самом высоком уровне?» Тихонов о словах биатлониста про общение в сборной

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова Антона Бабикова о командном духе в сборной России.

Ранее Бабиков заявил, что коллективу команды не хватает дружеского общения.

«Если к заключительному этапу подготовки, подводке к Олимпиаде, не будут перегружены спортсмены того и другого полов, то у нас есть шанс выступить хорошо.

Если все сложится как надо, если климат и отношения в команде будут не такими, как их предсказывает Бабиков, что «нет дружбы, нет отношений».

А настраивать спортсмена... Они сейчас все сидят в телефонах, в интернете. Они таких, как Губерниев, смотрят. Я задал вопрос журналистам: «А что бы вы сказали Бабикову?» – «Не знаем».

Я говорю: «Так вот скажите Бабикову: а что ты сделал для того, чтобы климат в команде, дружба были на самом высоком уровне, был один коллектив?» – сказал Тихонов.

Антон Бабиков: «У нас в коллективе нет дружеского общения, что мы можем сесть дружно за стол, выпить чаю. Нам не хватает этого»