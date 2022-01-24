Белорус Лобастов: «После финиша эстафеты Бабиков стал немного «наезжать». Дескать, он упал, боясь сломать мою палку. Но это гонка»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная Беларуси Антон Бабиков Никита Лобастов Антхольц Биатлон

Белорусский биатлонист Никита Лобастов прокомментировал инцидент с участием россиянина Антона Бабикова во время эстафеты на Кубке мира в Антхольце.

Оба спортсмена бежали на первом этапе гонки. После финиша Бабиков сообщил, что упал при прохождении трассы и потерял около семи секунд из-за того, что белорус неудачно поставил перед ним палку.

«Касательно инцидента с Бабиковым. Общались после финиша, и Антон стал, как говорится, немного «наезжать». Дескать, он упал, ибо криво поставил лыжу, боясь сломать мою палку. Но это гонка. Много он там не потерял», – сказал Лобастов.

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