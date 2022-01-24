Белорус Лобастов: «После финиша эстафеты Бабиков стал немного «наезжать». Дескать, он упал, боясь сломать мою палку. Но это гонка»

Белорусский биатлонист Никита Лобастов прокомментировал инцидент с участием россиянина Антона Бабикова во время эстафеты на Кубке мира в Антхольце.

Оба спортсмена бежали на первом этапе гонки. После финиша Бабиков сообщил, что упал при прохождении трассы и потерял около семи секунд из-за того, что белорус неудачно поставил перед ним палку.

«Касательно инцидента с Бабиковым. Общались после финиша, и Антон стал, как говорится, немного «наезжать». Дескать, он упал, ибо криво поставил лыжу, боясь сломать мою палку. Но это гонка. Много он там не потерял», – сказал Лобастов.

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