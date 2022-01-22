Казакевич о трех штрафных кругах: «Хочу извиниться перед страной и девчонками. Была растерянность, я ничего не могла сделать»

Российская биатлонистка прокомментировала свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в .

Казакевич, выступавшая на третьем этапе, зашла на стойке на 3 штрафных круга. К стрельбе она подходила лидером с преимуществом почти 42 секунды.

Сборная России в итоге завоевала серебро.

«Я хотела бы извиниться перед всей страной и перед всеми девчонками за сегодняшнюю гонку, за сегодняшнюю стрельбу стоя. Я не слышала (диктора на арене), я не могу сказать, что произошло на стрельбе.

Я делала каждый выстрел и каждый выстрел ошибалась, не понимала, что происходит. Была какая-то растерянность, и я не смогла ничего с этим сделать. Получилась отвратительная стрельба.

Ульяна (Нигматуллина) выдала феноменальный финиш. Все девчонки сегодня справились, отличная командная работа. Мне повезло с командой», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».