Эдуард Латыпов: «Естественно, соскучился по гонкам. Несмотря на то, что стрелял много штрафа, с каждым кругом сил внутренне становилось больше»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов оценил свой результат в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце, где занял 25-е место.

«Естественно, соскучился по гонкам. Не ожидал, что так будет сегодня. Пробежал чуть больше, чем надо – видать, за предыдущие дистанции.

Мне первую стрельбу показали, что она была справа на габарите. Когда я стрелял, то видел, что ветер был от лица, понимал, что надо либо делать поправку, либо стрелять с выносом. Вижу, что ветер справа налево идет, и стреляю с выносом в правую сторону, получается, вся стрельба, куда я вынес, вся туда и легла на три часа.

Я, если честно, не понял, почему так, потому что на пристрелке, когда был справа налево ветер, то у меня было на габарите с той стороны. В техническом плане я все сделал правильно, но почему-то получилось все наоборот.

Я все время смотрел на ветер – правым глазом вижу, что ветер сильный. Я думал, что я мало выношу, и делал больше в этом корректировки. А, наоборот, надо было просто по центру стрелять, тогда бы вся стрельба, скорее всего, легла бы в центр.

По ходу я спокойно начал, особо не дергался, не старался позиции отыгрывать. Шел своим темпом, и следующие круги так же. Несмотря на то, что я стрелял много штрафа, с каждым кругом сил становилось больше внутренне как-то. Понимал, что я не устаю. Уже в конце я не стал себя выворачивать, чтобы не сделать хуже.

При такой гонке не сказать, что прямо плачевно все. Работаем дальше», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

⚡ Долль выиграл масс-старт на Кубке мира по биатлону, Йоханнес Бо – 2-й, Бабиков – 10-й, Латыпов – 25-й