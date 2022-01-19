Юрий Каминский: «Нам сказали, что Латыпов только 28 января сможет вылететь в Китай. СБР и ОКР пытаются, чтобы он вылетел вместе с командой»

Старший тренер сборной России по биатлону рассказал о ситуации с карантином из-за коронавируса и его поездкой на Олимпийские игры в .

– Какая ситуация сейчас у Эдуарда Латыпова, который вот-вот должен выйти с карантина?

– Китайцы объявили, что Латыпову еще восемь дней надо сидеть на карантине. Плюс к тем 14, что он уже отсидел.

Почему Кюн вообще заявлен на Антхольц? Прошла неделя с момента его положительного теста, а он уже тут тренируется со всеми на трассе. Латыпов уже штук пять антиген-тестов сдал отрицательных и до сих пор на карантине.

Одному богу известно, что нам предъявят медицинские службы Китая. Союз биатлонистов России (СБР) и Олимпийский комитет России (ОКР) пытаются, чтобы Латыпов вылетел вместе со всей командой.

Получается, что карантин у Эдика заканчивается 19-го, прибавить к этому восемь дней. Нам сказали, что он только 28-го сможет вылететь в Китай. Почему-то нам дали именно такую цифру. Пока нет уверенности, что он вылетит вместе с командой 26-го в Китай.



– Планируется ли его выступление в ?



– Да, конечно. Если все нормально будет с выходом из немецкого карантина, он пропускает индивидуальную гонку, а потом участвует либо в масс-старте, либо в эстафете, либо в обеих гонках. Мы решим это, – сказал Каминский.

Олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля.

Латыпову уже можно бегать в гонках, но пока запрещено лететь на Олимпиаду. Объясняем, почему так