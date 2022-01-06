Швейцария призвала МОК перенести Олимпиаду-2022 в Пекине из-за ситуации с коронавирусом

Олимпийский комитет Швейцарии призвал перенести зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщил глава НОК Швейцарии Ральф Штокли.

«Мы почти каждый день слышим, что все новые и новые спортсмены заражаются коронавирусом и не могут отобраться на Олимпиаду.

У нас осталось не так много времени до церемонии открытия, но мы все еще можем обсудить возможность переноса. Если на Играх не будет лучших спортсменов, то ситуация станет сложной.

Это не требование, но нам все-таки нужно это обсудить. Это трудная ситуация, особенно для стран Европы, где развит зимний спорт», – рассказал Штокли.

Олимпиада-2022 в Пекине должна пройти с 4 по 20 февраля.

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