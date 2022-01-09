Латыпову разрешено покинуть Германию до окончания карантина. Он сможет вернуться к тренировкам после медицинского освидетельствования

Российский биатлонист может покинуть Германию до окончания карантина, сообщает Союз биатлонистов России (СБР).

На этапе Кубка мира в немецком Оберхофе Латыпов сдал два положительных теста на коронавирус и вынужден был пропустить гонки.

«Союзу биатлонистов России удалось договориться о внеочередном выезде из Германии трех членов национальной команды, оказавшихся на карантине в этой стране – кандидата в олимпийскую сборную России Эдуарда Латыпова, массажиста Романа Никитина и биохимика Александра Кузнецова.

Всем троим разрешено покинуть Германию до окончания срока их карантина – это может произойти уже в понедельник.

СБР выражает благодарность коллегам из Международного союза биатлонистов за их поддержку и помощь, а также медицинским властям района Шмалькальден-Майнинген за их конструктивную позицию.

Эдуард Латыпов сможет вернуться к тренировкам после медицинского освидетельствования.

Также существует вариант, при котором Эдуард останется в Оберхофе по окончании этапа Кубка мира, если ему будет разрешено полноценно тренироваться при соблюдении надлежащих медицинских норм.

Окончательное решение будет принято СБР вместе с принимающей стороной в понедельник, 10 января.

Срок обязательного карантина в Германии для Латыпова истекает 19 января, для Никитина и Кузнецова – 20 января», – заявили в .

Ковид у Латыпова: когда ему разрешат стартовать, почему «Спутник» не спас от долгого карантина и как все это бьет по сборной России?

Поступок недели: немецкий биатлонист подогнал тренажеры Латыпову, который надолго застрял в отеле