Латыпову разрешено покинуть Германию до окончания карантина. Он сможет вернуться к тренировкам после медицинского освидетельствования

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Союз биатлонистов России Эдуард Латыпов Оберхоф коронавирус Биатлон

Российский биатлонист Эдуард Латыпов может покинуть Германию до окончания карантина, сообщает Союз биатлонистов России (СБР).

На этапе Кубка мира в немецком Оберхофе Латыпов сдал два положительных теста на коронавирус и вынужден был пропустить гонки. 

«Союзу биатлонистов России удалось договориться о внеочередном выезде из Германии трех членов национальной команды, оказавшихся на карантине в этой стране – кандидата в олимпийскую сборную России Эдуарда Латыпова, массажиста Романа Никитина и биохимика Александра Кузнецова.

Всем троим разрешено покинуть Германию до окончания срока их карантина – это может произойти уже в понедельник.

СБР выражает благодарность коллегам из Международного союза биатлонистов за их поддержку и помощь, а также медицинским властям района Шмалькальден-Майнинген за их конструктивную позицию.

Эдуард Латыпов сможет вернуться к тренировкам после медицинского освидетельствования.

Также существует вариант, при котором Эдуард останется в Оберхофе по окончании этапа Кубка мира, если ему будет разрешено полноценно тренироваться при соблюдении надлежащих медицинских норм.

Окончательное решение будет принято СБР вместе с принимающей стороной в понедельник, 10 января.

Срок обязательного карантина в Германии для Латыпова истекает 19 января, для Никитина и Кузнецова – 20 января», – заявили в СБР.

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