Йоханнес Бо о коронавирусе у Латыпова: «В этой ситуации становишься параноиком. На стадионе я просил тренеров отойти от русских»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Пекин-2022 Йоханнес Бо Эдуард Латыпов коронавирус Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо высказался о ситуации с положительным тестом на COVID-19 у россиянина Эдуарда Латыпова. 

«В этой ситуации становишься параноиком. На стадионе я просил тренеров отойти от российской команды на несколько метров. Мы живем недалеко друг от друга, нам приходится держаться от русских подальше. 

Увидеть, как самолет в Пекин улетает без тебя, было бы катастрофой. Каково жить с этим страхом? Самое большое, что есть у спортсмена – это Олимпиада. 

Пропустить Игры из-за положительного теста, чувствуя себя при этом совершенно здоровым и находясь в прекрасной форме, – ужасно. 

Но мы не хотим переноса Олимпиады, поэтому нам придется жить с этим риском», – сказал Бо. 

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