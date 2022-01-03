Глава сервис-бригады сборной России по биатлону об олимпийской трассе Пекина-2022: «В некоторых местах надувает песок. Снег от него становится почти черным»

Начальник сервис-бригады сборной России по биатлону Александр Печерский рассказал о тестовом мероприятии на трассе в китайском Чжанцзякоу, где пройдут соревнования по биатлону и лыжным гонкам -2022.

– Сколько дней вы провели в предолимпийском Китае?

– 26 декабря вылетели в Пекин, 1 января – обратно. Всего шесть человек, четверо из , двое из , включая Александра Алексеевича Грушина. Подобрали нашу бригаду из профессионалов, которые прошли немало этапов Кубка мира. Все – эксперты высшей квалификации в своем деле, каждый понимает серьезность ситуации, когда олимпийских трасс еще никто не видел, а стартовать на Играх уже через месяц.

– Как оцениваете итоги поездки?

– Командировка получилась суперполезной во всех отношениях: пощупали снег, попробовали все порошки и экспериментальные структуры, которые специально приготовили для этой поездки, и, самое главное, среди них оказались такие, действие которых нам понравилась. Посмотрели трассу, сфотографировали и сняли на видео весь рельеф. Получили максимум информации, теперь нам предстоит все эти данные проанализировать.

– Насколько за эту неполную неделю в Чжанцзякоу менялась погода?

– Если можно так выразиться, прочувствовали на себе три разные погоды. В первый день было очень холодно, мороз в минус 20, но почти безветренно. На второй-третий день был безумный ветер, минус 18, и очень холодный, «некатучий» снег. В последний день было затишье, минус 10-12, и более-менее «катучий» снег.

– Естественный снег там есть?

– Нет, снег был на 100 % искусственный.

– Насколько верны сведения о том, что ветром на трассу наносит песок?

– Место абсолютно пустое, открытое, никакого леса рядом нет, и на трассу в некоторых местах действительно надувает песок. Песок мелкий-мелкий, больше похожий на пыль. Снег от него становится почти черным. Организаторы заготавливают рядом с трассой кучи снега, чтобы можно было подсыпать время от времени, – сказал Печерский.