На подготовку российских спортсменов к Олимпиаде-2022 в Пекине потратили около 1,2 млрд рублей

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, какая сумма была потрачена на подготовку российских спортсменов к Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Подготовка команд к Пекину вышла на заключительный этап. Обращаем внимание ко всем деталям подготовки, российские спортсмены продолжают бороться за олимпийские лицензии.

За четырехлетний цикл спортсмены были обеспечены всем необходимым на сумму порядка 1,2 млрд рублей», – сказал Матыцин.

Игры в пройдут с 4 по 20 февраля.

Прошел год, как Россию забанили за допинг в спорте. Наказание не работает: носим форму с флагом, принимаем топ-турниры 🤷‍♂️