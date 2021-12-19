Рейсы с российскими спортсменами на Олимпиаду-2022 в Пекине с 1 по 14 февраля отменены из-за китайского Нового года

Грузопассажирские рейсы «Аэрофлота» с 1 по 14 февраля, на которых планировали отправлять российских спортсменов на Олимпиаду-2022 в , отменены из-за празднования китайского Нового года.

Об этом сообщил руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин.

«Мы получили информацию из «Аэрофлота», что в связи с тем, что Китай с 1 по 14 февраля празднует китайский Новый год, грузопассажирские рейсы «Аэрофлота», которыми мы планировали перевозить наших участников в период с 1 по 14 февраля, будут отменены. Поэтому нам нужно предметно обсуждать с нашими федерациями, как мы будем выходить из создавшегося положения.

Нам нет смысла везти грузы в Китай в этот период и подсаживать спортсменов на эти грузовые рейсы. Мы вплотную занимаемся решением этого вопроса», – сказал Конокотин.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.