Кристина Резцова о первой медали на Кубке мира: «Я готова плакать»

Российская биатлонистка поделилась эмоциями от третьего места в масс-старте на этапе Кубка мира во французском .

«Каково было бежать первый масс-старт? Честно говоря, я думала, что будет тяжелее, что все изначально будут толкаться, пинаться, но все прошли ровно, без падений.

В конце уже я боролась с француженкой буквально до последнего спуска. Не знаю, почему так получилось, что я именно на спуске опять отстала, хотя до конца работала ногами. Может быть, чуть-чуть уже подустала.

На последней стрельбе было в голове – не начать гнаться за девчонками. Не важно, какое место, нужно было отработать с самой собой. Я затянула третий выстрел, который промахнулась. Честно говоря, я испугалась, решила перестраховаться. Зря или не зря – это уже история. Когда уходила, я видела, что все пошли на круги, и я понимала, что выйду вместе с ними и придется бороться. К счастью, за предыдущие круги я не набежалась, у меня остались силы.

До последнего боялась, что я иду не третья, что перед еще кто-то есть. Подсказывали, я Эльвиру видела – как она уходила, как бежит по дистанции, и уже когда мы разворачивались на последний спуск, я видела, что там еще очень много девчонок сзади. Я понимала, что надо убежать как можно быстрее, чтобы не было вариантов на финише. Не дай бог, чтобы что-то случилось.

На финише я, конечно, праздновала (взмахом палки). Это медаль, это личная медаль! Я готова плакать. Я очень счастлива. На «до» и «после» карьера точно делится. Самое классное – это ощущение в каждой гонке, что я могу бороться.

Сейчас пик? Не знаю. Для меня пик – это размытое понятие, я себе представляю, что это выстрел на одну гонку, а у меня получился ровный-ровный подъем. Возможно, я бы через неделю еще быстрее бы побежала», – рассказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

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