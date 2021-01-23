Кубок мира. Ройселанн, Ханна и Эльвира Оберг, Резцова, Нигматуллина, Миронова и Казакевич пробегут масс-старт

19 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Анси пройдет женский масс-старт. За Россию выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич.

Кубок мира по биатлону

4-й этап

Анси, Франция

Женщины

Масс-старт

Начало – 14:45 по московскому времени

Предварительный старт-лист

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)

2. Эльвира Оберг (Швеция)

3. Динара Алимбекова (Беларусь)

4. Анна Сола (Беларусь)

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

6. Ханна Оберг (Швеция)

7. Анаис Бескон (Франция)

8. Дениз Херманн (Германия)

9. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

10. Анаис Шевалье-Буше (Франция)...

12. Кристина Резцова (Россия)...

14. Ульяна Нигматуллина (Россия)...

25. Светлана Миронова (Россия)...

29. Ирина Казакевич (Россия)

Дата проведения 19 декабря, 14.45

Стартовый лист