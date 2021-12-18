🥇 Сборная России выиграла смешанную эстафету на Кубке IBU, Норвегия – 2-я, Италия – 3-я

Российские биатлонисты Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Максим Цветков заняли первое место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.

Кубок IBU по биатлону-2021/22

3-й этап

Обертиллиах, Австрия

Смешанная эстафета

1. Россия (Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев, Максим Цветков) – 1:05.58,5 (0+6)

2. Норвегия (Марте Крoкстад Юхансен, Осне Скреде, Ховард Бугетвейт, Эрленд Овренг Бьонтегорд) – 54,8 (0+8)

3. Италия (Беатриче Трабуки, Микела Каррара, Дидье Бьона, Доминик Виндиш) – 1.26,5 (0+9)

4. Швейцария (Элиза Гаспарин, Леа Майер, Жереми Финелло, Йоша Буркхальтер) – 1.48,1 (0+9)

5. Украина (Валентина Семеренко, Екатерина Бех, Виталий Труш, Денис Насыко) – 2.00,5 (2+14)

6. Беларусь (Алина Пильчук, Юлия Ковалевская, Сергей Бочарников, Иван Тулатин) – 2.14,8 (1+11)

Расписание третьего этапа Кубка IBU в Обертиллиахе