🥇 Сборная России выиграла смешанную эстафету на Кубке IBU, Норвегия – 2-я, Италия – 3-я

Российские биатлонисты Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Максим Цветков заняли первое место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.
Кубок IBU по биатлону-2021/22
3-й этап
Обертиллиах, Австрия
Смешанная эстафета
1. Россия (Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев, Максим Цветков) – 1:05.58,5 (0+6)
2. Норвегия (Марте Крoкстад Юхансен, Осне Скреде, Ховард Бугетвейт, Эрленд Овренг Бьонтегорд) – 54,8 (0+8)
3. Италия (Беатриче Трабуки, Микела Каррара, Дидье Бьона, Доминик Виндиш) – 1.26,5 (0+9)
4. Швейцария (Элиза Гаспарин, Леа Майер, Жереми Финелло, Йоша Буркхальтер) – 1.48,1 (0+9)
5. Украина (Валентина Семеренко, Екатерина Бех, Виталий Труш, Денис Насыко) – 2.00,5 (2+14)
6. Беларусь (Алина Пильчук, Юлия Ковалевская, Сергей Бочарников, Иван Тулатин) – 2.14,8 (1+11)