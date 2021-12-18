🥇 Сборная России выиграла смешанную эстафету на Кубке IBU, Норвегия – 2-я, Италия – 3-я

Теги Валентина Семеренко сборная Германии жен сборная Норвегии сборная Норвегии жен сборная Франции сборная Франции жен результаты сборная Украины жен Кубок IBU сборная Италии сборная Беларуси жен сборная Украины сборная Беларуси сборная Италии жен сборная Швейцарии Эрленд Овренг Бьонтегорд сборная Швейцарии жен Сергей Бочарников сборная Эстонии сборная Эстонии жен Кадри Лехтла Доминик Виндиш Элиза Гаспарин Максим Цветков смешанная эстафета Жереми Финелло Марион Визенсартер (Дайгентеш) Ховард Бугетвейт Денис Насыко Эмма Нильссон Никита Поршнев Йоша Буркхальтер Виталий Труш Давид Цобель Роберт Хелдна Марте Крoкстад Юхансен Лукас Фрацшер Екатерина Бех Камиль Бенед Анастасия Шевченко Анастасия Гореева Микела Каррара Сюзан Кюэльм Паула Боте Ханна Кебингер Беатриче Трабуки Леа Майер Мартен Аолаид Осне Скреде Дидье Бьона Амбруаз Меунье Сара Андерссон Оскар Андерссон Реми Брутье Биатлон

Российские биатлонисты Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Максим Цветков заняли первое место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе. 

Кубок IBU по биатлону-2021/22

3-й этап

Обертиллиах, Австрия

Смешанная эстафета

1. Россия (Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев, Максим Цветков) – 1:05.58,5 (0+6)

2. Норвегия (Марте Крoкстад Юхансен, Осне Скреде, Ховард Бугетвейт, Эрленд Овренг Бьонтегорд) – 54,8 (0+8)

3. Италия (Беатриче Трабуки, Микела Каррара, Дидье Бьона, Доминик Виндиш) – 1.26,5 (0+9)

4. Швейцария (Элиза Гаспарин, Леа Майер, Жереми Финелло, Йоша Буркхальтер) – 1.48,1 (0+9)

5. Украина (Валентина Семеренко, Екатерина Бех, Виталий Труш, Денис Насыко) – 2.00,5 (2+14)

6. Беларусь (Алина Пильчук, Юлия Ковалевская, Сергей Бочарников, Иван Тулатин) – 2.14,8 (1+11)

Расписание третьего этапа Кубка IBU в Обертиллиахе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные