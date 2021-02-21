Кубок мира. Фийон-Майе, Самуэльссон, Латыпов, Логинов, Халили, Поварницын и Серохвостов выступят в масс-старте

19 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Анси пройдет мужской масс-старт. За Россию выступят Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Александр Поварницын и Даниил Серохвостов.
Кубок мира по биатлону
4-й этап
Анси, Франция
Мужчины
Масс-старт
Начало – 16:45 по московскому времени.
Предварительный старт-лист
1. Кентен Фийон-Майе (Франция)
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция)
3. Эмильен Жаклен (Франция)
4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
5. Эдуард Латыпов (Россия)
6. Йоханнес Бо (Норвегия)
7. Тарьей Бо (Норвегия)
8. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)
9. Симон Дестье (Франция)
10. Антон Смольский (Беларусь)
11. Александр Логинов (Россия)...
21. Карим Халили (Россия)...
27. Александр Поварницын (Россия)...
30. Даниил Серохвостов (Россия)
- Дата проведения
- 19 декабря, 16.45
Этап 4, Анси, Франция. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Кентен Фийон-Майе
|2
|Себастьян Самуэльссон
|3
|Эмильен Жаклен
|4
|Ветле Шостад Кристиансен
|5
|Эдуард Латыпов
|6
|Йоханнес Бо
|7
|Тарьей Бо
|8
|Стурла Хольм Лагрейд
|9
|Симон Дестье
|10
|Антон Смольский
|11
|Александр Логинов
|12
|Йоханнес Кюн
|13
|Фабьен Клод
|14
|Беньямин Вегер
|15
|Сиверт Гутторм Баккен
|16
|Антонин Гигонна
|17
|Теро Сеппяля
|18
|Филипп Наврат
|19
|Мартин Понсилуома
|20
|Симон Эдер
|21
|Карим Халили
|22
|Бенедикт Долль
|23
|Лукас Хофер
|24
|Роман Реес
|25
|Феликс Ляйтнер
|26
|Филип Андерсен
|27
|Александр Поварницын
|28
|Эрик Лессер
|29
|Томас Бормолини
|30
|Даниил Серохвостов